التعليم العالي تمنح طلاب الدراسات العليا مهلة جديدة للتسجيل
منحت وزارة التعليم العالي مهلة جديدة لتسجيل الطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلة الدراسات العليا “الماجستير” لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية والتمريض لغاية يوم الخميس 16-5-2019.
كما شمل التمديد الطلاب المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة على شواغر مقاعد الطلاب العرب والأجانب للعام الدراسي 2018-2019.
وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت نتائج مفاضلة الدراسات العليا/الماجستير لهذه الاختصاصات في الـ 19 من شباط الماضي.