الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

التعليم العالي تقرر مساواة شهادة التعليم المفتوح بالنظامي

أصدر مجلس “وزارة التعليم العالي والبحث العملي” قراراً، سمح بموجبه أن تصبح شهادة جميع تخصصات التعليم المفتوح معادلة لشهادة التخصصات المماثلة لها بالتعليم النظامي، وبات بإمكان الخريجين التقدم إلى مختلف مسابقات التوظيف الحكومية.

وأوضحت نائب رئيس “جامعة دمشق” لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني، لصحيفة “الوطن”، أن القرار المذكور يشمل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح، كما يشمل برامج التعليم المفتوح السبعة.

وأضافت، أن القرار يعزز من قوة شهادة التعليم المفتوح ومساواتها بشهادة الإجازة في التعليم النظامي، كما يخلق فرصة عمل جدية في القطاع العام لخريجي المفتوح، موضحة أن القرار لم يستثن أي برنامج من برامج المفتوح في “جامعة دمشق”.

وأصبحت شهادة الدراسات القانونية في التعليم المفتوح تعادل إجازة الحقوق بالتعليم النظامي، وشهادة تخصص الترجمة بالمفتوح معادلة للأدب الإنكليزي والفرنسي في الآداب والعلوم الإنسانية.

وباتت أيضاً شهادة المحاسبة تعادل الإجازة في كلية الاقتصاد، وتخصصا رياض الأطفال ومعلم الصف في المفتوح يعادلان الإجازة في كلية التربية بالتعليم النظامي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسس نظام التعليم المفتوح في 2001، وكان يضم 9 اختصاصات هي الدراسات الدولية والدبلوماسية، ودبلوم التأهيل التربوي، والترجمة، والإعلام، والدراسات القانونية، ورياض الأطفال، والمحاسبة، وإدارة المشروعات، ومعلم صف.

ويُعتبر التعليم المفتوح جزءاً من التعليم النظامي من حيث مكان المحاضرات وتقديم الامتحانات والمناهج الدراسية، على اعتبار أنه تم استحداثه لتلافي الضغط والأعباء على الجامعات السورية، وتمكين طالب التعليم النظامي دراسة تخصص آخر بالمفتوح.

ويهدف التعليم المفتوح أيضاً إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والموظفين، عبر اقتصار الدوام على يومي عطلة الأسبوع، مع دفع 5,000 ليرة لكل مادة، وبحال رسب الطالب فيها فيضطر لدفع 6,500 ليرة للمرة الأولى، و7,500 ليرة عند الرسوب مرة ثانية.

وكان يشتكي خريجو التعليم المفتوح من عدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية، معتبرين أن المشكلة تكمن في كتابة نظام تعليم مفتوح على الشهادة حتى لو كانت صادرة عن “جامعة دمشق”.