التعليم العالي تعلن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة لذوي الشهداء وجرحى الجيش للعام الدراسي 2016-2017

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم مفاضلة المنح المجانية المقدمة من الجامعات السورية الخاصة لذوي الشهداء وأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة للعام الدراسي 2016-2017 مشيرة إلى أن تقديم الطلبات في مراكز التسجيل المعتمدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 13-4-2017.



وفي إعلانها اليوم بينت الوزارة شروط التقدم لهذه المنح المخصصة لدراسة المرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات المطلوبة وهي أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية العربية السورية وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة السورية في إحدى دورتي عام 2016 العلمي أو الأدبي أو الشرعية فقط.



كما أشارت الوزارة إلى الوثائق المطلوبة وهي صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني ووثيقة صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من فروع مكاتب شؤون الشهداء في المحافظات حصرا مبينة أن الوثائق المقدمة في هذه المفاضلة لا تعاد إلى أصحابها.



وأوضحت الوزارة أن مدة الدراسة بموجب المنحة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية المقبول فيها الطالب وفقا لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات المعتمدة مهما كان النظام الدراسي الذي تعتمده الجامعة الخاصة ولا يطالب الطالب خلال مدة الحد الأدنى اللازمة للحصول على الدرجة العلمية بأي رسم أو قسط دراسي حتى لو رسب بالمقررات مشيرة إلى أن الحصول على منحة في إحدى الجامعات الخاصة وفق هذا الإعلان يتضمن إعفاء من الرسوم والأقساط الدراسية فقط .



كما أشارت الوزارة إلى أن كل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية سواء سجل فيها أم لم يسجل ولا يحق له إعادة قيده فيها سواء سجل في الجامعة الخاصة أم لم يسجل ولا يحق لطالب المنحة تغيير الاختصاص المقبول فيه بالجامعة التي قبل فيها على أساس المنحة او الانتقال إلى جامعة أخرى خلال مدة دراسته بموجب هذه المنحة كما لا يحق للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان مسابقة هندسة العمارة أو الفنون التي أجريت في الجامعات الحكومية التقدم للمفاضلة على رغبة هندسة العمارة أو رغبة الفنون في مفاضلة منح الجامعات الخاصة وتعتبر هذه الرغبة ملغاة حكما.



ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى المنح الى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

سانا