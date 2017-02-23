التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل المباشر في عدد من الكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم فتح باب التسجيل المباشر في الكليات التطبيقية بجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة وكليات الهندسة التقنية بجامعات حلب وتشرين وطرطوس وكليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي فرع السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومدرسة التمريض في جامعة حلب للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى مفاضلة التعليم “العام والموازي” من حملة شهادة الدراسة الثانوية المهنية وذلك وفق الحدود الدنيا المعلن عنها لكل اختصاص والشروط الأخرى المعتمدة للقبول.

ودعت الوزارة في إعلانها الطلاب الراغبين في التسجيل التقدم بطلباتهم إلكترونيا في مديريات شؤون الطلاب بالجامعات اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 2-3-2017 ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم استلام أي طلبات إلا بعد التأكد من عدم تقدم الطالب إلى “المفاضلة العامة أو مفاضلة التعليم الموازي” لهذا العام والتقدم إلى مدرسة التمريض في جامعة حلب للقبول العام فقط وألا يدون الطالب رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقا والتأكد من حيازة الطالب الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

سانا