التعليم العالي تعلن عن تقديم 5 منح و20 مقعداً دراسياً للمرحلة الجامعية الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم 5 منح و20 مقعداً دراسياً للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوافرة ومعدلات القبول في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2019-2020.



وأوضحت الوزارة في إعلانها للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي أو الأدبي دورة 2019 شروط التقدم للمنح والمقاعد الدراسية والوثائق المطلوبة وكيفية توزيع المنح والمقاعد مع التأكيد أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية مصر العربية.



وبينت الوزارة أن التزامات الجانب المصري لطلاب المنح فقط تتضمن السكن الجامعي حسب الامكانيات المتاحة وراتباً شهرياً مقداره 125 جنيهاً مصرياً ومنح الطالب المستجد بدلاً مرة واحدة عند وصوله “قيمة منحة شهر” ومنحة شهر واحد سنوياً لقاء ثمن الكتب الدراسية المقررة وإعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين علاج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة وكذلك يصرف للطالب الذي أنهى دراسته بنجاح بدل تخرج عند العودة لوطنه يعادل منحة شهر.



ولفتت إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 23-7-2019 ويستمر لغاية يوم الخميس 1-8-2019 مبينة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني أو مراجعة مديرية العلاقات الثقافية فيها.



وتأتي هذه المنح والمقاعد الدراسية استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع مع جمهورية مصر العربية.