التعليم العالي تعلن عن بدء قبول طلبات الانتساب لمفاضلة الماجستير

أعلنت وزارة التعليم العالي بدء قبول طلبات الانتساب لمفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي) للعام الدراسي 2017-2018 في الجامعات السورية بدءا من اليوم ولغاية الحادي عشر من الشهر الجاري.





وبينت الوزارة في إعلان أن هذه المفاضلة موجهة للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية (عام وموازي) والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة الافتراضية (موازي) على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب.





واشترطت الوزارة أن يكون الطالب متقدما إلى الامتحان الوطني الكتابي الموحد وحاصلا على علامة لا تقل عن 60 بالمئة دون مساعدة في إحدى الدورات التي أجريت خلال أعوام (2014 و2015 و2016 و2017) حيث سيتم اعتماد معدل الدورة الأعلى إذا كان الطالب تقدم إلى أكثر من دورة مؤكدة ضرورة حصوله على وثيقة اجتياز اللغة الأجنبية للتقدم لدرجة الماجستير باستثناء اختصاصات كلية الطب البشري.





كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الإجازة المطلوبة بمرتبة جيد على الأقل بالنسبة لخريجي الجامعات الحكومية السورية أما بالنسبة لخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية المعتمدة والجامعة الافتراضية فيجب ألا يقل المعدل عن 70 بالمئة.





ويستفيد الطالب مرة واحدة من القيد في درجة الماجستير ولا يجوز للطالب المقبول في درجة الماجستير في أي من الجامعات الحكومية سابقا التقدم مرة أخرى إلى مفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أو لم يسجل كما لا يسمح للطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة بموجب هذا الإعلان والذين يستنكفون عن التسجيل بالتقدم إلى مفاضلات القبول في الماجستير في الأعوام القادمة.





وخصصت الوزارة نسبة 2 بالمئة من المقاعد في كل كلية لأبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأحداث الأمن الداخلي وكذلك لأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأحداث الأمن الداخلي لمن كان عجزه كلياً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة وتثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا.





وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات تقدم إلى مراكز التسجيل المعتمدة في الكليات المعنية بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة حيث يتقدم الطالب شخصيا أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية خاصة للاشتراك في المفاضلة ويسمح بتعديل الرغبات لمرة واحدة ضمن فترة تقديم الطلبات في ذات المركز الذي تقدم به الطالب بالمرة الأولى على أن يتم تسليم نسخة الطالب السابقة لمركز المفاضلة والحصول على نسخة من البطاقة المعدلة ويحق للطالب التقدم للمفاضلة في أي مركز تسجيل معتمد ولا يحق للطالب التقدم لأكثر من مرة واحدة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة تحت طائلة إلغاء طلبه من المفاضلة.



