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التعليم العالي تعفي رئيس جامعة القلمون الخاصة

أعفى وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف رئيس جامعة القلمون الخاصة الدكتور نبيل البطل من منصبه مؤخراً.

وقال مصدر في وزارة التعليم العالي إن “الوزير أصدر قرارا باعفاء رئيس جامعة القلمون”، بدون تحديد الأسباب بوضوح.

وقد اكتفى بالقول أن “أسباب الاعفاء تعود لمخالفات ادارية وتعليمية تخص الجامعة بعد أن زار وفد تفتيشي من الوزارة الجامعة”.

يذكر أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه في مجال وزارة التعليم العالي التي لم تصدر من قبل أي قرار يقضي باعفاء رئيس جامعة خاصة غير حكومية.

 

وكالات

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