التعليم العالي تصدر قرارات مهمة للطلاب المستنفذين في معهد إدارة الأعمال

أصدر مجلس التعليم العالي عدّة قرارات حول مجموعة من القضايا التي تتعلّق بالطلاب المستنفدين في المعهد العالي لإدارة الأعمال في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا، وتنصّ هذه القرارات الخاصة بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم 125 لعام 2020 بالسّماح لطلاب المعهد العالي لإدارة الأعمال المستنفدين في مرحلة الإجازة الجامعية بالعودة إلى مقاعدهم مع ضرورة إعادة درجة أعمال السنة والمذاكرات والامتحانات للمقرّرات الراسبة، ويطالب الطالب بنسبة دوام وفق أنظمة المعهد.



كما تناولت التعليمات التنفيذيّة وفقاً للقرار 668 السماح لطلاب المعهد في مرحلة الدراسات والتأهيل والتخصّص ومرحلة الدراسات العليا العودة إلى متابعة دراستهم، واشترط القرار على جميع الطلبة المشمولين به تسديد الرسوم والأقساط بما يعادل مثلي الرسوم والأقساط التي سجّل على أساسها آخر مرّة في المعهد على ألّا تزيد على الرسوم والأقساط المحدّدة في العام الدراسي الذي يسجّل فيه.



واعتمد القرار على جملة من الأسّس في تحديد رسم الخدمات السّنوي للطالب، بحيث يسدّد طالب مرحلة الإجازة الذي سيسجّل في الفصل الثاني من العام الدراسي نصف رسم الخدمات السنوي المحدّد عادة، ويسدّد طالب مرحلة الإجازة الراسب بأربعة أمثال على الأكثر، نصف رسم الخدمات السّنوي المحدّد في المعهد.



كما يتوجّب على طالب ماجستير التأهّل والتخصّص الراسب بأربعة مقرّرات على الأكثر، تسديد نصف رسم الخدمات السّنوي، ويسدّد طالب ماجستير التأهيل والتخصص الراسب في مشروع التخرج نصف رسم الخدمات السنوي المحدّد عادة، في حين يسدّد طالب الماجستير البحثي الراسب في مرحلة الرسالة كامل رسم الخدمات السنوي المحدّد.



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