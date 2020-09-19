التعليم العالي تصدر دليل القبول الجامعي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021 متضمنا متطلبات القبول وشروطه.



ويشمل الدليل عدداً من المحاور المتعلقة حول الملاحظات العامة للطالب ومفاضلة الفرع العلمي وتعريف بالسنة التحضيرية ونظام الدراسة بها والامتحانات المتعلقة بها وتعليمات التسجيل المباشر للفرع الأدبي والوثائق المطلوبة للمفاضلة والتسجيل بالجامعة.



وشمل الدليل أيضاً التعريف بمفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين ومفاضلة السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب والأشخاص ذوي الإعاقة ومفاضلة المغتربين.



إضافة إلى المفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية والمواد التي سينظر اليها عند تساوي الحد الأدنى للقبول في الفرع العلمي.



وبين الدليل مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2020 -2021.



ويمكن للطلبة الاطلاع على تفاصيل الدليل ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط القبول بزيارة موقع الوزارة الالكتروني.