التعليم العالي تشرح المرسوم الخاص بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، رياض طيفور، أهمية المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية، في إنهاء الاستنفاد بشكل كامل كونه شمل مختلف مراحل الدراسة في الإجازة والدراسات العليا، ضمن حل جذري للطلاب المستنفدين القدامى والجدد وذلك بمدد كافية جدا قد تصل عند بعض الطلاب إلى 13 سنة، مؤكدا أن التسجيل مفتوح للطلاب حتى 15-9-2022.



وأوضح طيفور أنه بإمكان الطلاب الاستفادة من المرسوم اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، مضيفا: “إذا كان الطالب هو مفاضلة عامة (عام) يدفع رسوم (الموازي) على الأقل، بمعنى إذا كان الرسم 200 ألف ليرة في الطب البشري يدفع نفس المبلغ على الأقل، أما إذا كان الطالب مسجل موازي يدفع ضعف المبلغ أي 400 ألف على الأقل”.



وأشار معاون الوزير إلى أن المرسوم يشمل شريحة كبيرة من الطلاب، مؤكدا أن المرسوم منح ميزات مهمة لطلاب الدراسات العليا بمنح عام استثنائي لطلاب الماجستير الذين استنفدوا بنهاية سنة المقررات.



كما منح المرسوم طلاب الماجستير فرصة دورة تكميلية بنهاية سنة المقررات وذلك لمقررين على الأكثر بما يشمل طلاب ماجستير التأهيل والتخصص والماجستير الأكاديمي.



ولفت طيفور إلى أن التعليمات التنفيذية تصدر الأحد القادم كحد أقصى.



المصدر: الوطن