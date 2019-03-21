التعليم العالي ترد على شائعات تقاضي مبالغ مالية لقاء حصول الطلاب على المنح

رد مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي، عقيل محفوض، ما تم تداوله من اتهامات وشائعات عن تقاضي مبالغ مادية للحصول على المنح، نافياً حدوث ذلك ومبين أن المنح الروسية المعلنة مجانية 100%.



وصرّح محفوض لصحيفة “الوطن” السورية، بأن ما تتم إشاعته غير منطقي على الإطلاق، خاصةً أن عدد المتقدمين أقل من عدد المنح في مختلف المنح المعلنة، كما أنه لا يحق لأي جهة أن تطلب من الطالب مبالغ لقاء أي شيء بموجب المنح، مبيناً أن أي طالب محقق للشروط بموجب المنح الروسية تم ترشيحه.



كما أوضح محفوض أن الإعلان العام يتضمن 500 منحة، وتم ترشيح 87 معيداً من مختلف التخصصات من الجامعات السورية، و44 طالباً من خريجي المركز الوطني للمتميزين، إضافةً إلى 93 موفداً سورياً في روسيا أنهوا دراسة الماجستير وتمت إعادة ترشيحهم من أجل إكمال دراسة الدكتوراه، أي تم ترشيح 224 من التعليم العالي (الجانب السوري).



ولفت محفوض إلى وجود اتفاق مع الجانب الروسي بقبول جميع موفدي الحكومة السورية من المعيدين والمتميزين، بعد خضوعهم للمقابلة التي تمت عبر المركز الثقافي الروسي، علماً أن الجانب الروسي دعا 1400 طالب للمقابلة من ضمنهم الـ270 منحة (الجانب الروسي)، وما عدا ذلك تم عبر الموقع والمركز الثقافي الروسي في دمشق.



وبين المدير أنه لا علاقة للوزارة في وضع الدرجات للطلاب، وإنما فقط حصول الجانب السوري على حصته من المنح الإجمالية، مشيراً إلى أن المنح انحصرت لنحو 10 دول خلال الحرب السورية، بعد أن كانت عدد كبير من الدول تقدم المنح، علماً أن مقدم المنحة يتكفل بتأمين السكن ومستلزمات الدراسة مع تخصيص رواتب للموفدين، وذلك يختلف بين دولة وأخرى.