التعليم العالي: بدء الامتحانات 9 حزيران القادم وملتزمون بالتقويم الجامعي

فوضت وزارة التعليم العالي مجالس الجامعات بتحديد مواعيد امتحانات الدورة القادمة وذلك ضمن إطار النظام الفصلي المعدل، تزامناً مع إعلان وزير التعليم العالي «شفهيا» لغاية تاريخه بأن امتحانات الدورة القادمة أصبحت 21 يوماً في جامعات القطر، وذلك مراعاة لوضع كل كلية من الكليات، على أن يكون البدء بالكليات النظرية الكبيرة.



وسارعت كلية الحقوق قبل جميع الكليات بجامعة دمشق بإعلانها عن بدء الامتحانات بـ9 حزيران الشهر القادم على أن تنتهي الامتحانات 1 تموز من العام الجاري، وذلك بهدف وضع الطالب مسبقا بواقع البرنامج بغية التحضير الجيد للمقررات، وسط اتخاذ جميع الإجراءات وتأمين المستلزمات لسير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب، علماً أن بقية الكليات لم تعلن بعد عن برامجها الامتحانية.



وفي تصريح بين رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي أنه ستتم دراسة واقع الامتحانات بدقة خلال جلسة مجلس جامعة دمشق القادم، وذلك بالخوض بتفاصيل كل كلية من الكليات وطرح برامج جامعية انسجاماً مع التقويم الجامعي المحدد، وخصوصية كل كلية وأعداد الطلاب والمواد، ليصار إلى اتخاذ القرار الصائب عبر تفويض عمداء الكليات بهذا الأمر.



علماً أن هناك توجيهات بضبط العملية الامتحانية بالشكل المطلوب، ووضع البرامج الامتحانية ، مع وجود هامش لعدد من الكليات وخاصة «النظرية» بالبدء قبل التطبيقية، ولا سيما الكليات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب والطالبات كالآداب والعلوم الإنسانية والحقوق، ناهيك عن وجود كم كبير من المقررات الامتحانية في بعض الكليات.



المصدر: الوطن