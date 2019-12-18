التعليم العالي: بإمكان الطلاب المستنفدين تقديم كل مقرراتهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان جميع الطلاب المستنفدين والمشمولين بأحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019 تقديم كل مقرراتهم المحققين لشروطها سواء كانت من الفصل الأول أو الثاني ضمن امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي التي ستجرى الشهر القادم.



وأوضحت الوزارة في تعميم أنه بعد إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية والعودة إلى النظام الفصلي بات بإمكان الطلاب المستنفدين التقدم لامتحانات الفصل الأول.



وتجري الجامعات الحكومية دورتين امتحانيتين وفق النظام الفصلي بدلاً من ثلاث دورات امتحانية في النظام الفصلي المعدل.



وكانت الوزارة أكدت خلال شهر تشرين الأول الماضي أن المرسوم رقم 69 ما زال ساري المفعول حتى الفصل الأول من العام الدراسي الحالي نافية ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص آليات معالجة أوضاع الطلاب المستنفدين والمنقطعين وعودتهم إلى الجامعة.



ويقضي المرسوم رقم 69 الصادر في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى-وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا-وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم-ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه-مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.