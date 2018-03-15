نشرة أخبار المساء الميدانية ليوم الأربعاء 14/ 3 / 2018
الجيش العربي السوري يصد هجوماً كبيراً للفصائل الإسلامية المتشددة في ريف حماة
النظام التركي يواصل خرقه للقرار 2401 .. واستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين
الرئيس الأسد: الولايات المتحدة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة
الجيش يصل إلى منغ: عفرين تتهاوى أمام الغزو التركي
سورية:الإعلام الغربي بين تهويل جرائم أعدائه وتجاهل فظائع حلفائه
موسكو: سنردّ على أيّ ضربة تهدّد قواتنا
«داعش» يستثمر في الصراع جنوباً: هجوم جديد في أسبوعَين
اشتباكات مع «داعش» بعد تسوية «القدم»
الجيش العربي السوري يستعيد حي القدم و يضبط معملاً لتصنيع المواد الكيماوية بالغوطة الشرقية
لافروف: في حال إقدام واشنطن على استهداف سورية فستكون عواقب الضربة وخيمة جداً
الجيش يؤمن خروج عدد من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
الإرهابيون يعدون لاستخدام مواد كيميائية وتبرير اعتداء أمريكي على سورية
المصارف العامة ستفتح باب الإقراض على مصراعيه
أنباء عن تعزيزات للجيش نحو عفرين مع اقتراب «غصن الزيتون» من حصارها

التعليم العالي: الموافقة على زيادة بدل السكن للموفد داخلياً ومضاعفة راتبه

 

وافقت اللجنة العليا للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي على زيادة بدل السكن للموفد داخلياً ومضاعفة راتبه لتمكينه من التفرغ للدراسة والحصول على الشهادة بالمدة المطلوبة.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأثنين 12/3/2018 في مبنى وزارة التعليم العالي اوضاع الموفدين داخلياً وخارجياً حيث تمت الموافقة على تعديل بدل قيمة الحاسوب المقدمة للموفد لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الإيفاد الخارجي، وافقت اللجنة على صرف بطاقة الطائرة حسب تعرفة شركة الخطوط الجوية السورية عند العودة النهائية للموفد إلى سوريا، إضافة إلى صرف ثمن بطاقة الطائرة لابن الموفد المولود في بلد الإيفاد عند عودته إلى سوريا.

كما تم إقرار السماح للموفد بالعودة للبلاد كل سنتين لقضاء إجازته الممنوحة له مجتمعة أو متفرقة أصولاً، ويتقاضى الموفد أجر بعثته الخارجية.

وتهدف البعثات العلمية إلى تزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتتضمن البعثات إيفاداً للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية وايفاداً للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة أو المران.

 

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