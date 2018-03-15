التعليم العالي: الموافقة على زيادة بدل السكن للموفد داخلياً ومضاعفة راتبه

وافقت اللجنة العليا للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي على زيادة بدل السكن للموفد داخلياً ومضاعفة راتبه لتمكينه من التفرغ للدراسة والحصول على الشهادة بالمدة المطلوبة.





وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأثنين 12/3/2018 في مبنى وزارة التعليم العالي اوضاع الموفدين داخلياً وخارجياً حيث تمت الموافقة على تعديل بدل قيمة الحاسوب المقدمة للموفد لتصبح 100 ألف ليرة سورية.





وفيما يخص الإيفاد الخارجي، وافقت اللجنة على صرف بطاقة الطائرة حسب تعرفة شركة الخطوط الجوية السورية عند العودة النهائية للموفد إلى سوريا، إضافة إلى صرف ثمن بطاقة الطائرة لابن الموفد المولود في بلد الإيفاد عند عودته إلى سوريا.





كما تم إقرار السماح للموفد بالعودة للبلاد كل سنتين لقضاء إجازته الممنوحة له مجتمعة أو متفرقة أصولاً، ويتقاضى الموفد أجر بعثته الخارجية.



