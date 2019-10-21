التعليم العالي: المرسوم رقم 69 حول المستنفدين ما زال سارياً

أكدت وزارة التعليم العالي أن المرسوم رقم 69 لعام 2019 حول الطلاب المستنفدين ما زال ساري المفعول حتى الفصل الأول من العام الدراسي الحالي نافية ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص آليات معالجة أوضاع الطلاب المستنفدين والمنقطعين وعودتهم إلى الجامعة.



وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير متوافق مع الأنظمة والقواعد المعمول بها في الوزارة موضحة أنه يتم بشكل دوري إجراء عمليات تقييم للأنظمة والأنشطة المختلفة التي تقع في مجال عملها حيث تعكف منذ فترة على دراسة قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والتي تتعلق بجميع مفاصل العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.



ويقضي المرسوم رقم 69 الصادر في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى.. وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.. وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم.. ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه.. مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.