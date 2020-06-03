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التعليم العالي: المرسوم رقم 125 لعام 2020 شمل كافة الشرائح من الطلاب المستنفذين

بين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب رياض طيفور أن المرسوم رقم 125 لعام 2020 شمل كافة الشرائح من الطلاب المستنفذين ومن الذين سيستنفذون مستقبلا

وأكد طيفور أن المرسوم يختلف عن سابقيه فالمرسوم للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى فرق بين شريحتين الأولى هي المستنفذين من 2010 - 2011 هؤلاء أعطوا فرصة للعودة لمقاعد الدراسة سواء استفادوا من مرسوم سابق أو لا أما الشريحة الثانية هي الطلاب الذين سيستنفذون مستقبلا وهو شيء جديد تقرر بعد تعديل على اللائحة التنفيذية للجامعات وعالج مدد الإبقاء للطالب في الجامعة وبناء على المرسوم تم الانتقال لنظام جديد يعطي فترة زمنية أطول للطالب كي لا يصبح خارج الجامعة ونحتاج لمرسوم لإعادته فأجرينا هذا التعديل ليدخل في النظام الجديد

ولم يعط المرسوم سنة إضافية للطالب إنما أعطي ضعف الفترة المتبقية له في الجامعة زائد عام أي أن طالب الأربع سنوات المستنفذ في السنة الأولى بقي لديه 3 سنوات يعطى ضعف المدة زائد عام أي لديه 7 سنوات و طالب الخمس سنوات يعطى 9 سنوات وطالب الست سنوات يعطى 11 سنة

أما بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا فالمرسوم شمل شريحة الماجستير وماجستير التأهيل والتخصص ومنحهم في العام القادم عاما استثنائيا كما منح الطلاب في مرحلة الاطروحة المسجلين قبل 1 آذار السابق عاما إضافيا.

 



شام أف أم