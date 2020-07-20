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التعليم العالي: الـ 15 من آب القادم بدء امتحانات السنة التحضيرية في الكليات الطبية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء امتحانات السنة التحضيرية في الكليات الطبية للفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 اعتباراً من الخامس عشر من شهر آب القادم.

وأشارت الوزارة في إعلان الى أن الامتحانات ستستمر لغاية 12-9-2020 مبينة أنه يحق للطلاب القدامى حملة مقررات الفصل الثاني التقدم إلى الامتحانات مع الطلاب المستجدين على أن يتم وضعهم في قاعات منفصلة.

ويبلغ عدد طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات السورية نحو عشرة آلاف طالب وطالبة.

واعتمدت السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان) كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2015-2016 بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي وتعد من السنوات الدراسية للطالب.

 


تشرين