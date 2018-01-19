التعليم العالي: إعادة فتح التسجيل المباشر للحاصلين على الثانوية العامة والمهنية بين2011 و 2016

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم إعادة فتح التسجيل المباشر في الكليات والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية منذ عام 2011 وحتى عام 2016 ولم يتقدموا للمفاضلة أو يسجلوا تسجيلاً مباشرا.

وحددت الوزارة في إعلان لها أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية يوم الخميس 25-1- 2018 مشيرة إلى أن الطالب لا يعتبر مقبولا إلا بعد صدور قرار القبول من قبلها.