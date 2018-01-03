التعاقد مع عدد من مزارعي منطقة الغاب لزراعة محصول البصل

أعلنت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية عن تعاقدها مع عدد من مزارعي منطقة الغاب لزراعة محصول البصل الأبيض “القزح والبادرون” للموسم الحالي على مساحة نحو 400 دونم.

وبينت مديرة الشركة المهندسة هالة شحود أن هذا التوجه جاء لتلبية احتياجات الشركة من محصول البصل لتنفيذ خطتها بعد توقف لأكثر من 7 أعوام لافتة إلى إجراءات تشجيع الفلاحين على زراعة البصل من خلال تقديم سلفة مالية وتسهيلات للمزارعين في استلام الكميات المخصصة لهم من مادة المازوت والأسمدة إضافة إلى تقديم البذار.