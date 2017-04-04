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التضخم يسجل أعلى مستوياته في تركيا منذ ثماني سنوات

سجل التضخم في تركيا في آذار الماضي أعلى نسبة سنوية له منذ ثماني سنوات حيث فاق 11 بالمئة.

وذكرت “ا ف ب” أن بيانات رسمية نشرت أمس أظهرت أن أسعار الاستهلاك في تركيا ارتفعت 3ر11 بالمئة في آذار مقارنة بالفترة نفسها في 2016  وهي النسبة السنوية الأعلى المسجلة منذ تشرين الاول 2008 كما ارتفعت نسبة التضخم الشهرية نحو 1 بالمئة في آذار مع ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والنقل.

وتشهد تركيا تراجعا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية وخصوصا بعد تفشي الفساد وتورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومقربين منه ومسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بعدد كبير من الفضائح بالإضافة إلى الممارسات القمعية التي ينتهجها أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا.

وكالات

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