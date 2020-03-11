التصريح الأول لـ “فراس معلا” حول تأهيل المدينة الرياضية

أكد محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، استعداد المحافظة لدعم الرياضيين والمنشآت الرياضية، لافتاً إلى أن جميع الجهات العامة الخدمية ستكون تحت تصرف القيادة الرياضية لتحسين وتأهيل المدينة الرياضية بالشكل المناسب.



وخلال استقباله رئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، أعرب السالم عن أمله لفريق عمل الاتحاد بإحداث نقلة نوعية في الرياضة السورية تلبي طموحات الرياضيين والسوريين بشكل عام.



من ناحيته، لفت معلا إلى تحمل الاتحاد المسؤولية لإعادة “مدينة الأسد الرياضية” إلى دورها الرئيس في تنشيط الحركة الرياضية وخدمة وتطوير الرياضة، مؤكداً العمل لصيانة جميع أقسام المدينة لتكون متنفساً لأهالي اللاذقية وذلك بالتعاون مع المحافظة والجهات العامة فيها.



الوطن