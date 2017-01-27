التصديق على عقود لصيانة 12 مدرسة متضررة جراء الإرهاب في حلب

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه على عقود لصيانة 12 مدرسة متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية بكلفة تتجاوز 107 ملايين ليرة.



وبين محافظ حلب حسين دياب أن صيانة هذه المدارس وإزالة آثار الإرهاب خطوة لإعادة توظيفها في العملية التربوية بما يمكن التلاميذ من العودة إلى مقاعد العلم والدراسة التي حرمهم الإرهاب منها.



ولفت إلى أن عملية إعادة البناء والإعمار في حلب مستمرة وتواصل الشركات العامة الإنشائية ومجلس المدينة أعمال فتح الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية وترحيل الأنقاض وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية التي لحق بها ضرر كبير جراء الاعتداءات الإرهابية.



ودعا المحافظ أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إلى التركيز على العمل الميداني والتواجد الدائم في المؤسسات ومواقع العمل لمتابعة ما يتم تنفيذه من خدمات للمواطنين وحل أي مشكلة طارئة لافتا إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري ودائم للمعنيين في المواقع والمفاصل الإدارية والخدمية.



وخلال الاجتماع تم استعراض الواقع الخدمي حيث طلب المحافظ تفعيل عمل اللجان التموينية المشتركة لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على عمل السيارات التي تقدم خدمة نقل المياه للمواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للتسعيرة المحددة أو الذين يمتنعون عن تقديم الخدمة للمواطنين.

سانا