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التصديق على عقود جديدة لإعادة إعمار ما خربته يد الإرهاب في حلب

أقرت اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في محافظة حلب تسعة عقود جديدة للإعمار بكلفة إجمالية تتجاوز 910 ملايين ليرة سورية تتضمن صيانة وترميم عدد من المدارس والشوارع واستكمال أعمال ترحيل الأنقاض وتأهيل طريق المطار وترميم منشآت خدمية عائدة للمدينة الصناعية ومديرية الخدمات الفنية.

وقررت اللجنة رفع هذه العقود إلى اللجنة المركزية لإعادة الإعمار لإقرارها لاستكمال إجراءات تنفيذها.

في سياق متصل صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه اليوم على عقود جديدة لتنفيذ ثلاثة مشاريع في إطار إعادة إعمار ما دمرته يد الإرهاب بكلفة إجمالية تقارب 75 مليون ليرة سورية وتشمل صيانة وإنارة عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن العقود الجديدة تضاف إلى باقي العقود والمشاريع الجاري تنفيذها في إطار تحسين الواقع الخدمي في المدينة وإزالة كل آثار ومخلفات الإرهاب عنها موضحا أن العديد من مشاريع ترحيل الأنقاض انتهى العمل بها بينما يستمر العمل في إنجاز باقي عقود مشاريع تأهيل المرافق الخدمية والأحياء السكنية ومؤكداً أن المطلوب تسريع وتائر العمل وتفعيل لجان المتابعة والتدقيق لضمان جودة وسرعة التنفيذ.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة تكليف فرع المحروقات القيام بالكشف الفني الدوري والدائم على صمامات أسطوانات الغاز واستبدال التالف والمعطل منها بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامة المواطنين كما تم التأكيد على كل الجهات والمؤسسات الحكومية تسريع إنجاز معاملات المواطنين وحسن استقبالهم ووضع لوحات إعلان في أماكن بارزة تبين الأوراق المطلوبة لكل معاملة أو وثيقة يرغب المواطن بالحصول عليها لاختصار الزمن وتسهيل العمل.

سانا

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