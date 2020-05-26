التشدد بمنع دخول الحدائق في دمشق ضمن اجراءات الوقاية من عدوى كورونا

شددت محافظة دمشق إجراءاتها المتعلقة بمنع ارتياد الحدائق العامة في العاصمة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وتنفيذاً لتعليمات الفريق الحكومي بمنع التجمعات.



وقام عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق بجولة على عدد من الحدائق في المدينة بمؤازرة عناصر شرطة المحافظة ومديرية الحدائق لمتابعة مدى التقيد بالقرار الحكومي المتعلق بإغلاق الحدائق العامة منعاً للتجمعات حرصاً على السلامة العامة. وشملت الجولة حدائق السبكي والمدفع وعرنوس وشكو والميسات والتجارة والمزرعة والجلاء والفور سيزون.



وكانت بعض الحدائق شهدت تجمعات لعدد من المواطنين، وتم إخراجهم منها وإعلامهم بضرورة الالتزام بعدم التجمعات وضرورة الالتزام بالتباعد المكاني.