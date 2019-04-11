التسليف يصدر التعليمات التنفيذية لقرض شراء السخان الشمسي

أصدر مصرف التسليف الشعبي التعليمات التنفيذية لقرض شراء السخان الشمسي المُصنع محلياً، بحيث يغطي 100% من قيمة السخان، وبما لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، بحيث يجري تسديده خلال 3 أعوام كحد أقصى.



وقال مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد إنه “يستفيد من القرض جميع الراغبين بشراء السخان الشمسي سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين”.



وأضاف العربيد “يتم قبول الضمانة الشخصية بحيث تغطي صافي ملاءة الكفيل 200% من القرض وفوائده، وكذلك ضمانة شخصية دخل محدود بحيث تغطي 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليها نسبة 100% تعويضات”.



وأردف العربيد أنه “تُقبل الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار شريطة أن تكون الضمانة النقدية بعملة الدين نفسها، على أن تغطي 100% من قيمة القرض وفوائده، وأن تكون موجودة في أحد فروع المصرف أو لدى المصارف العامة في القطر”.



ونوه العربيد إلى أنه “يمكن للشركة المنتجة المتعاقد معها ضمان تلك القروض في حال رغبتها بذلك، وفق صك كفالة مختوم من قبلها”.



وعن الوثائق المطلوبة قال العربيد إنها “مقتصرة على طلب شراء وتركيب السخان الشمسي، ووثيقة تثبت إشغال طالب القرض للعقار سواءً كان بيان قيد عقاري أو عقد إيجار، أو فواتير مياه أو كهرباء أو بياناً مالياً، إلى جانب تقديم فاتورة شراء، موضحاً فيها قيمة الجهاز وأجور التركيب والإكسسوارات”.



وحول الفائدة المطبقة على قرض السخان الشمسي، بيّن مدير التسليف بالمصرف عدنان حسن أنه “تم تحديدها بـ7% للقرض قصير الأجل، و7.5% لمتوسط الأجل، وتُحسب على مبلغ القرض طوال مدته وفق الطريقة المطبقة لدى المصرف (متعادل)”.



وذكر حسن أن “المصرف يتقاضى عمولات بسيطة لقاء منح القرض، تنحصر بعمولة ارتباط بنسبة 0.5% من مبلغ القرض، وعمولة تحصيل 75 ليرة، ونفقات أخرى لا تتجاوز 1500 ليرة، يُضاف إليها الطوابع والرسوم المعتمدة وفق القوانين والأنظمة النافذة”.



وأشار حسن إلى أن “المصرف عمم على فروعه في المحافظات لائحة بالأسعار المعتمدة ل 4 أنواع من السخانات، الأول بسعر 185 ألف ليرة، والثاني 210 آلاف ليرة، والثالث 242 ألف ليرة، والرابع 273 ألف ليرة”.



ولفت حسن أن “السعر يشمل السخان الشمسي مع جهاز التحكم وسخاناً كهربائياً مساعداً، إضافة إلى الإكسسوارات الصحية والكهربائية اللازمة بما لا يتجاوز 20 متراً طولياً”.



يذكر أن مصرف التسليف الشعبي أعلن مطلع نيسان الجاري، تعديل سقف قروض المهن والحرف، واستئناف منح قرض السخان الشمسي بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، ولمدة 3 سنوات فقط، بعد حصوله على الموافقات الخاصة من مصرف سوريا المركزي.





الخبير الاقتصادي