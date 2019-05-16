التسليف الشعبي يمنح قرض المليون للعاملين على /60/ شهرا

أعلن مجلس ادارة مصرف التسليف الشعبى عن تعديل سقف قرض الدخل المحدود للعاملين فى الدولة مدنيين وعسكريين بما لا يتجاوز مليون ليرة سورية بدلا عن / 500/ الف ليرة سورية للعاملين فى الدولة من مدنيين وعسكريين وفق الضوابط والشروط والتعليمات التنفيذية الصادرة عام /2015/ والمتعلقة باعادة استئناف منح قرض الدخل المحدود



وتبين التعليمات أنه يمكن اعادة دراسة طلب القروض المقدمة قبل صدور قرار رفع سقف القرض الى مليون ليرة سورية والتى تم البت بها من قبل اللجنة الائتمانية بناء على كتاب خطى من طالب القرض وفق سقف القرض الجديد على أن يتم تقاضى عمولة اعادة الدراسة كما سمحت التعليمات للمستفيدين من قروض الدخل المحدود بسداد ما تبقى عليهم من أقساط من هذه القروض والاستفادة من سقف القرض الجديد.



مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد بين أن المصرف يعمل على توظيف فائض السيولة المتوفر لديه والتركيز على قروض الدخل المحدود مبينا أن القرض بسقف مليون ليرة سورية يتم تقسيطه على / 60 / شهرا أى /خمس سنوات/ على مبلغ القرض الممنوح طيلة مدة القرض.



موضحاً أن القسط الشهرى للقرض يجب الا يتجاوز ما نسبته 40 بالمئة من هذا الاجر الشهرى المقطوع مضافا اليه/100/ بالمئة من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات على الاجر وبفائدة ٧ بالمئة بضمانة كفيلين على الاقل مجموعخدماتهما/ 10/ سنوات أو أكثر ويمكن قبول الكفالات الشخصية الانتاجية التجارية أو المهنية أو الصناعية أو الضمانات العينية سواء كانت عقارية أو حسابات جارية أو لاجل أو شهادات استثمار



مثال رقمي :

يتم احتساب القرض الذي يستحقه العامل وفقا للاتي:



الأجر الشهري المقطوع x ٤٠٪=ناتح ١

التعويضات الثابتة x ١٠٠٪=ناتج ٢

التعويضات الثابتة تشمل :

تعويض غلاء المعيشة

التعويض العائلي

تعويض الاختصاص

تعويض طبيعة العمل

أية تعويضات أخرى ممنوحة بموجب قوانين أو مراسيم خاصة

ناتج ١ +ناتج ٢-الاقتطاعات والالتزامات على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه= ناتج ٣ ويمثل قيمة القسط الشهري متضمنا الفوائد على القسط



ناتج ٣ x ٦٠ شهر ( مدة القرض) = اجمالي القرض مع الفوائد

يقوم المصرف بالعودة الجداول المعدة لديه لاستخراج مبلغ القرض الذي سيتم منحه لطالب القرض والمقابل للقسط الشهري



الفائدة هي عبارة عن اجمالي القرض مع الفوائد مطروحا منه قيمة القرض الممنوح



مثال:

الأجر الشهري ٤٠٠٠٠



اجمالي التعويضات الثابتة ١٦٠٠٠



الاقتطاعات على الأجر ٨٨٦٠

طريقة الاحتساب :

‏16000 = 40٪ x 40000

‏ 16000=100% X16000

ناقصا الاقتطاعات - 8860

قيمة القسط ____

الشهري مع الفوائد 22860

اجمالي مبلغ القرض مع الفوائد

‏1371600= 60 X 22860

مبلغ القرض المراد منحه هو 999000 ل. س (سقف القرض باعتباره يقبل القسمة على ٦٠ شهر مدة القرض)

اجمالي الفوائد = 1371600- 999000 = 372600 ل.س