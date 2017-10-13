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التزوير يطال الشهادات الجامعية ومصدقات التأجيل !!

ألقى فرع مكافحة التزييف والتزوير بإدارة الأمن الجنائي القبض على شبكة تزوير يقوم أفرادها ببيع عقارات عائدة للغير وتزوير وثائق رسمية مستخدمين أوراق ملكية وأختاما مزورة.التزوير يطال الشهادات الجامعية ومصدقات التأجيل !!

وعثر ضمن منزل أحد أفراد الشبكة ويدعى (ع . ج) على ثلاث طابعات وجهاز لاب توب وآلة مخصصة لصناعة الأختام قام بإدخالها للبلد تهريباً.

كما عثر ضمن المنزل ذاته على مئة واثنين وخمسين خاتماً مزوراً لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والسفارات وجامعات عربية وعلى نحو ثلاثمئة طبعات لأختام متعددة مطبوعة على نيكتيف ومعدة للتصنيع وطابعات ملونة.

واعترف المقبوض عليه بقيامه بتزوير عشرات الشهادات الجامعية ومصدقات تأجيل صادرة عن الجامعات ومرسلة إلى شعب التجنيد ومصدقات تخرج جامعية وكتب من عدة وزارات.

وبين المقدم وسيم معروف رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير أن المقبوض عليه يتقن تقليد توقيع الموظف المختص الموجود على الأختام المطبوعة من خلال جهاز خاص يستعمله.

وأضاف معروف إنه تمت مخاطبة كافة الدوائر الرسمية لإلغاء المعاملات والتأجيلات المستندة على هذه الوثائق المزورة.

كما اعترف الموقوفون بقيامهم بعدة جرائم نصب واحتيال وتزوير وسلب بالعنف وتزوير وثائق الشقق بدمشق وبيعها كما أقدم أحد أفراد العصابة على سرقة جوازات سفر وأوراق ثبوتية تتعلق بعقارات ليصار إلى تزويرها وبيعها لاحقاً.

وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

المصدر: سانا

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