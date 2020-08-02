يشكل الترويج على فيسبوك للحملات الإعلانية الدواء السحري في الموقع الأزرق في أيامنا الحالية، حيث يعتبر زيادة مدى وصول الحملات الإعلانية في منصات شركة فيسبوك أمراً صعباً بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الخارجة عن إرادتك كمسوق رقمي، مثل إنفاق المزيد من المال أو تغيير هدفك النهائي أو تغيير الخوارزميات في فيسبوك.

ونظراً لأن تحديث الحملات الإعلانية استناداً إلى هذه المكونات عادةً ما يكون غير واقعي، فيمكنك التفكير في هذه التوصيات، حيث يمكن استخدامها جميعاً على الفور، ولكن لا تغني عن اختبار كل عنصر من عناصر الحملات الإعلانية بشكل منتظم.



الترويج على فيسبوك للحملات الإعلانية بـ 4 طرق بسيطة:



توسيع الجماهير



من السهل الحصول على رؤية حول الجماهير الأفضل أداءً ولكن عندما تصل الحملات الإعلانية إلى أغلب الجماهير فلن تتمكن من سحب أي قيمة إضافية من هذه الجماهير، كما أن هناك ثلاث طرق سهلة للوصول إلى جماهير جديدة لديها إمكانيات لا حصر لها.



أولاً: الجمهور المشابه، حتى إذا كنت تدير بالفعل جمهوراً واحداً يشبهه، فلا يزال بإمكانك تعديل النسبة المئوية للتشابه للعثور على عملاء محتملين جدد.



وإذا كنت قلقاً بشأن الانتقال بعيداً جداً عن الجمهور المبدئي ذي القيمة العالية، فيمكنك استخدام جماهير تشبه الجمهور الأصلي لديك بنسبة 3-5 في المئة.



ثانياً: العصف الذهني، حيث لا تقتصر عملية العصف على طريقة تفكير واحدة فقط، لذلك يمكنك إنشاء جماهير حول استهداف المنافسين أو الشركات التكميلية أو الاهتمامات الديموغرافية المحددة.



ثالثاً: تقدم (Marin Software) برنامجاً يسمى (Automatic Search Intent) حيث تتناول كسر الحاجز بين شبكة البحث والشبكات الاجتماعية، يمكننا إنشاء حملات بشكل تلقائي استناداً إلى كلمات رئيسية مماثلة لتوسيع خيارات إعادة التوجيه الخاصة بك والمماثلة.



الموضع التلقائي:



من الممكن أن تكون عملياً للغاية مع الترويج على فيسبوك حيث سيؤدي الفحص اليومي للأداء حسب الموضع واتخاذ قرارات لإزالة الإعلانات الأقل أداءً عن طريق النقرات أو الإنفاق أو مرات الظهور إلى تأثير سلبي على مدى وصولك.



تريد شركة فيسبوك أن تكون الحملات الإعلانية ناجحة لأنه كلما كان أداؤك أفضل، زاد احتمال إنفاقك على الإعلانات الجديدة.



إضافة إلى ذلك، هناك كمية محدودة من مخزون المساحات الإعلانية المتاحة، وليس خيار عرض إعلانك بالضرورة هو إعلان العمود الأيمن مقابل إعلان آخر الأخبار.



تقليل النص في الصور:



لقد ولت أيام رفض الحملات الإعلانية في فيسبوك، فإذا كان النص يغطي الإعلان أكثر من 20% من الصورة فبإمكانك معرفة ذلك من خلال استخدام أداة تداخل النصوص المتاحة من قبل فيسبوك، فإذا كان إعلانك يحتوي على أكثر من 20 في المئة من النص، فستقلل فيسبوك من مدى وصول إعلانك، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال.



إنشاء إعلانات ذات صلة:



في العام الماضي، أنهت شركة فيسبوك بشكل تدريجي مقياس نقاط الملاءمة واستبدلته بتصنيف الجودة وتصنيف معدل الارتباط ومعدل التحويل.



هذه التصنيفات الثلاثة تؤثر بشكل خاص على الجمهور المستخدم في الحملات الإعلانية، وتقارن أدائك بأولئك الذين يستهدفون جمهوراً مشابهاً.



وإذا كان إعلانك غامضاً أو مضللاً لتوجيه الزيارات إلى موقعك على الويب أو تحريف عرضك ستبدأ فيسبوك في الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنك الوصول إليهم.

لذلك عند إنشاء الحملات الإعلانية فكر في الحل الذي تتطلع إلى توفيره وما إذا كان كل جزء من أدواتك الإبداعية في هذا الهدف.