الترمس هذه فوائده تعرفوا عليها
يعد الترمس صديقا لمرضى السكر وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين فهو يسهم في مايلي :
تعزيز المناعة
مصدر للزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.
- الحفاظ على صحة العظام
غنى بمعدن الماغننيسيوم الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم من العظام وبالتالى المحافظة على كثافة العظام ومنع هشاشة العظام.
- علاج فعال لمرضى السكر
يعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجسم وتبعا لذلك يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- الصحة الجنسية
مفيد جدا للحياة الجنسية للطرفين لأنه يحتوي عل مجموعه مهمة من الفيتامينات و المعادن .
- التنحيف
التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي علي مجموعه من الألياف الغذائية و أيضا يعمل علي سد الشهية .
- خفض الكوليسترول
تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد ومنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.
- صحة الأوعية الدموية
يحتوى على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنع أمراض القلب وتصلب الشرايين، و هو منشط عام للأعصاب.
- تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك
لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقئ والامساك .