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الترمس هذه فوائده تعرفوا عليها

يعد الترمس صديقا لمرضى السكر وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين فهو يسهم في مايلي :


تعزيز المناعة


مصدر للزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.


- الحفاظ على صحة العظام


غنى بمعدن الماغننيسيوم الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم من العظام وبالتالى المحافظة على كثافة العظام ومنع هشاشة العظام.


- علاج فعال لمرضى السكر


يعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجسم وتبعا لذلك يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.


- الصحة الجنسية 


مفيد جدا للحياة الجنسية للطرفين لأنه يحتوي عل مجموعه مهمة من الفيتامينات و المعادن .


- التنحيف


التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي علي مجموعه من الألياف الغذائية و أيضا يعمل علي سد الشهية .


- خفض الكوليسترول


تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد ومنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.


- صحة الأوعية الدموية


يحتوى على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنع أمراض القلب وتصلب الشرايين، و هو منشط عام للأعصاب.


- تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك

لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقئ والامساك .