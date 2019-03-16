الترمس هذه فوائده تعرفوا عليها

يعد الترمس صديقا لمرضى السكر وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين فهو يسهم في مايلي :



تعزيز المناعة



مصدر للزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.



- الحفاظ على صحة العظام



غنى بمعدن الماغننيسيوم الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم من العظام وبالتالى المحافظة على كثافة العظام ومنع هشاشة العظام.



- علاج فعال لمرضى السكر



يعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجسم وتبعا لذلك يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.



- الصحة الجنسية



مفيد جدا للحياة الجنسية للطرفين لأنه يحتوي عل مجموعه مهمة من الفيتامينات و المعادن .



- التنحيف



التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي علي مجموعه من الألياف الغذائية و أيضا يعمل علي سد الشهية .



- خفض الكوليسترول



تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد ومنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.



- صحة الأوعية الدموية



يحتوى على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنع أمراض القلب وتصلب الشرايين، و هو منشط عام للأعصاب.



- تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك



لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقئ والامساك .