الترزي يحصل على ترخيص شركة طيران خاصة في سورية

أعلن رجل الأعمال السوري المغترب في الكويت مازن الترزي عن تأسيس الشركة الوطنية للطيران المحدودة المسؤولية لتكون شركة الطيران الخاصة الثالثة العاملة في سورية.

وبين النظام الأساسي للشركة أنها ستقوم باعمال النقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سورية وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وتقديم الخدمات الأرضية واخذ وكالات لشركات الطيران وفتح فروع لها داخل وخارج سورية.

وبين النظام الأساسي للشركة أنها ستقوم باعمال النقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سورية وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وتقديم الخدمات الأرضية واخذ وكالات لشركات الطيران وفتح فروع لها داخل وخارج سورية.

ويمتلك الترزي 85% من أسهم الشركة التي سيكون مقرها في مدينة صيدنايا بريف دمشق وتتوزع باقي الأسهم على ولديه علي وخالد ويبلغ رأس مال الشركة الأسمي 70 مليون ليرة سورية.

ويمتلك الترزي 85% من أسهم الشركة التي سيكون مقرها في مدينة صيدنايا بريف دمشق وتتوزع باقي الأسهم على ولديه علي وخالد ويبلغ رأس مال الشركة الأسمي 70 مليون ليرة سورية.