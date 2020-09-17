التربية: نسخة الكتب للطلاب ستكون بين الجديدة والمستعملة

بين مدير المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية زهير سليمان أنه يجب أن يستلم الطالب أكثر من نصف الكتب جديدة، والنصف الآخر مستعمل ولكن بحالة جيدة جداً.

وأوضح أنه وزعت أكثر من 90% من الكتب المدرسية على الطلاب.



أما كتب الأنشطة واللغات توزع جديدة، أما باقي الكتب لا يكتب عليها تبعا لذلك يمكن استخدامها من قبل الطلاب.



ويتم حالياً إعداد تقييم يرسل إلى المديريات بنسب التوزيع، وعدد الكتب الجديدة والمستعملة، كما سيكون هناك إشراف جدّي من قبل الوزارة وفروع المؤسسة على التوزيع.



كما يجب على الطالب أن يرفض استلام الكتاب المهترئ.



و في حال رفض إدارة المدرسة إعادة الكتاب المهترئ، يستطيع الأهالي التواصل بشكل مباشر مع المؤسسة العامة للطباعة على الرقم 4472100، وتتم الاستجابة فوراً.





شام أف أم