التربية: ممنوع صرف الطلاب بعد امتحاناتهم قبل نهاية الدوام

أصدرت وزارة التربية قرار يقضي بعدم صرف تلاميذ الحلقة الأولى بعد الامتحان مباشرة، بل يقومون بمراجعة امتحان اليوم التالي داخل القاعة الصفية، بمساعدة المعلمين.



ورأت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو الالتزام بتطبيق التقويم الدرسي الكامل على جميع المدارس، خاصة وأنها تمتلك خطة دوام من خلال تنفيذ تقويم العام الدراسي، في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.



وأشارت أنه على المعلمين مساعدة التلاميذ على تثبيت موضوعاتهم، والتعمق فيها، مما ينعكس على أدائهم في امتحان اليوم التالي بشكل إيجابي.