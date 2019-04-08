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التربية.. مساعٍ لتأمين مركزٍ وطنيٍ لإعداد وتدريب المدرسين

 التعليم هو الحامل الرئيس لأي عملية تنموية في العالم، والسعي لتطوير العلاقة مع منظمة إسعاف أولي الدولية لمحاولة ترميم اكبر قدر ممكن من المدارس، كان محور لقاء وزير التربية عماد العزب مع رئيس بعثة منظمة "إسعاف أولي" الدولية ايمانويل ترونك، حيث أكد الطرفان على ضرورة تفعيل علاقات التعاون بين الوزارة والمنظمة، ووضع أسس وقواعد لتطوير هذه العلاقة من خلال تحديد خطة تنفيذية واضحة بعد إعادة ترتيب الأولويات ليتم تأمين ما تقتضيه هذه الخطة، وبخاصة أن الوزارة قطعت أشواطاً في مجال تطوير المناهج، وتتابع تطوير قدرات المدرسين من خلال تأمين مقر عصري وحضاري ليكون مركزا وطنيا للإعداد والتدريب الأمر الذي يتطلب دعم البنية التحتية لهذا المركز

وتناول اللقاء: دور المنظمة كداعم وشريك للوزارة وتعمل في قطاعات مختلفة إلى جانب قطاع التعليم من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتعويض الفاقد التعليمي والدعم النسبي للطلاب.