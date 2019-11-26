التربية: مسابقة للتعاقد مع حملة الشهادات الجامعية

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لإجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية للعمل لديها.



ويتم ذلك في كل من الإدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبط بها ومديريات التربية في المحافظات على مستوى مدارس المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي.



ويمكن للراغبين بالاشتراك التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة ضمن مغلف خاص إلى ديوان مديريات التربية في المحافظات، وديوان الإدارة المركزية



حيث يبدأ التقدم اعتباراً من صباح يوم الأربعاء 18/12/2019 حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 16/1/2020 .



ونوهت الوزارة إلى أنه للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ديوان وزارة التربية أو ديوان مديريات التربية أو الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.moed.gov.sy