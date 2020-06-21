التربية: قطع الاتصالات خلال الامتحانات سيقتصر على 3 مواد فقط

أعلنت وزارة التربية عن اقتصار قطع الاتصالات هذا العام على 3 مواد فقط أثناء سير الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية، لافتاً إلى وجود ضرورات لهذه الإجراءات لتحقيق العدالة والموضوعية بين الطلاب ومنعاً لمن تخول له نفسه التلاعب بمستقبلهم.



وصرّح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي، لوكالة “سانا”، بأن الوزارة تتابع البحث عن سبل بديلة لتجاوز إجراء قطع الاتصالات أثناء سير الامتحانات العامة مستقبلاً.



كما دعا فاتي الطلاب إلى عدم الانسياق لما تبثه صفحات التواصل الاجتماعي من إشاعات والذي من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية التي وجدت من أجل الطالب والحفاظ على مصلحته، مؤكداً أن المرجعية في نشر الأخبار ما يبثه المكتب الصحفي في وزارة التربية وما ينشر على موقعها الرسمي وصفحتها على فيسبوك وقناة التربوية السورية.



وقبل يومين، أكد وزير التربية عماد العزب أن الوزارة لا تحبذ قطع الاتصالات خلال العملية الامتحانية ولكنها ستستمر بذلك هذا العام وتدرس البديل في العام القادم.



وحددت وزارة التربية الـ 21 من شهر حزيران الجاري موعداً لإجراء امتحانات شهادة التعليم الثانوي لدورة امتحانية واحدة والـ 22 منه لإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي، وذلك لدورة امتحانية واحدة.



وتزامناً مع بدء امتحانات، تقوم وزارة الاتصالات بقطع المكالمات الخلوية والاتصال بالإنترنت عن طريق الشبكة عن كافة أنحاء سورية قبل ساعات من بدء الامتحانات الإعدادية والثانوية، وجاءت هذه الخطوة بعد أن قام مراقبو الامتحانات في السنوات السابقة بكشف بعض الطلاب الذين يستخدمون هذه الخدمات بدافع الغش أو تسرب الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب.



ويتسبب قطع الانترنت والاتصالات عن سائر البلاد بمشاكل كبيرة، إذ يشتكي المواطنون من هذه الإجراءات خاصةً وأن تتسبب بتعطيل أعمالهم مدة 4 ساعات متواصلة.