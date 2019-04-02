التربية عاكفة على إنشاء مركز وطني لإعداد وتدريب المدرسين يضاهي المراكز العالمية

كشف وزير التربية عماد العزب أن الوزارة عاكفة على إنشاء مركز وطني لإعداد وتدريب المدرسين يضاهي المراكز العالمية.

وأوضح العزب، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المناهج المطورة، أنه سيتم رفد المركز بخبرات علمية متميزة، حيث سيتم اعتماد آلية ممنهجة وفق أسس علمية مدروسة لتدريب المدربين على المناهج المطورة مركزياً ليكونوا فيما بعد نواة لتدريب مدربين في المحافظات كافة.

وأضاف أن مشروع الترقية الوظيفية يستطيع رسم مسار للمدرس يستطيع من خلاله تطوير قدراته على مراحل متعددة.



الوطن