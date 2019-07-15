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التربية تمدد قبول اعتراضات الطلاب على نتائج الثانوية

مددت وزارة التربية فترة قبول طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات الثانوية بمختلف فروعها حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين 15-7-2019.


وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة بقبول طلبات الاعتراض على درجة وعلى عقوبة مخالفي التعليمات الامتحانية للمتقدمين لامتحان الثانوية بفروعها كافة في الدورة الأولى لعام 2019 وذلك حتى نهاية يوم الاثنين الواقع في 15-7-2019.


وكانت الوزارة حددت فترة تقديم الاعتراضات اعتباراً من الخميس 11-7-2019 ولغاية يوم الأحد 14-7-2019 بما فيها يوما العطلة الجمعة والسبت في دائرة الإمتحانات.