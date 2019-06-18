التربية تلغي نتيجة امتحان مادة الرياضيات في مركزين امتحانين بحماة

أصدرت وزارة التربية قراراً بإلغاء نتيجة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية في مركزي بلدة المسيل الجنوبي الكتلة الشمالية حلقة أولى/ طابق ثانٍ، والكتلة الجنوبية حلقة أولى/ طابق ثانٍ.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن “هذا القرار يأتي نتيجة محاولة بعض الأشخاص المساس بنزاهة العملية الامتحانية في محافظة حماة”. وأضافت الوزارة أنه تقرر ” أن تتم إعادة امتحان هذه المادة لاحقاً للطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم في المراكز التي وردت في القرار”.



ولفتت الوزارة إلى أنه “سيتم نقل مركز المسيل الجنوني الكتلة الشمالية حلقة أولى/طابق ثانٍ، إلى مركز غازي سليمان حلقة ثانية/ طابق أول في مدينة سلحب”.



“كما سيتم نقل مركز المسيل الجنوبي الكتلة الجنوبية حلقة أولى/ طابق ثانٍ، إلى مركز محسن حيدر في مدينة سلحب، اعتباراً من تاريخ 20/6/ (موعد امتحان مادة العلوم والصحة)”، بحسب بيان الوزارة.



يذكر أن التربية أصدرت هذه القرارات نتيجة محاولة بعض الأشخاص المساس بنزاهة العملية الامتحانية في محافظة حماة، بحسب بيانها.