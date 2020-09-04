التربية تكلّف مشرف صحي في كل مدرسة لمتابعة أوضاع الطلاب

بينت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية د. هتون الطواشي دور المشرف الصحي في ظل أزمة الكورونا،



وقالت : ستقوم وزارة التربية بتكليف مشرف صحي في كل مدرسة يتم فرزه من المساعدات الصحيات العاملات في دوائر الصحة المدرسية ومستوصفاتها.



ولفتت أنه في حال النقص يمكن الاستعانة بالإداريين العاملين في الصحة المدرسية، أو الإداريين العاملين في المدارس، وذلك بعد إخضاعهم لدورة رعاية صحية أولية وتثقيف صحي، وتدريبهم بإشراف مديرية الصحة المدرسية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتحدد مهام المشرف الصحي في المدرسة من خلال التأكد من وجود الصابون بشكل دائم على المغاسل وفي الحمامات، وقيام المستخدمين بالتنظيف المستمر لدورات المياه، وتعقيم مقابض الأبواب والمقاعد، ونظافة البيئة المدرسية (الباحة، الحديقة، الغرف الصفية وغرف المدرسين) بشكل يومي .



وأشارت إلى أنه سيتم توثيق عدد الحالات من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مضعفة للمناعة في المدرسة، وتحري الغياب المرضي يومياً، والتأكد من الوضع الصحي للطلاب، ومتابعة المرضى منهم، وإرسال تقرير أسبوعي إلى مدير مستوصف الصحة المدرسية



وبينت أنه في حال وجود حالات مشتبهة، أو مؤكدة وفق آخر بروتوكول معتمد للتعريف القياسي للمرض من قبل وزارة الصحة، فيتم الإخبار الفوري للمستوصف المدرسي عن هذه الحالات ليتم إعلام فريق الترصد الوبائي في مديرية الصحة في المحافظة المعنية.