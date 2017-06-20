التربية تعلن معدلات القبول في الثانوي

أعلنت وزارة التربية عن الدرجات المقبولة للتسجيل في التعليم العام في المرحلة الثانوية بالنسبة للطلاب الذين نجحوا في شهادة التعليم الأساسي، وكانت العلامة الأعلى في اللاذقية 2000 علامة في الريف والمدينة. وسمحت الوزارة بالتسجيل في مدارس العامة والخاصة في دير الزور 1940 عامة في الريف والمدينة وجاءت الحسكة في المرتبة الأخيرة 1425 لأبناء المدينة و1359 في الريف والرقة 1601 في المدينة و1451 في الريف وطرطوس 1931 في المدينة و1831 في الريف و1590 في مدينة وريف إدلب و1700 في مدينة وريف حماة و1575 في مدينة وريف حلب و1803 في حمص وريفها 1802 أما في درعا فقد حددت الوزارة العلامات في المدينة 1684 وفي الريف 1589 وفي السويداء 1750 في المدينة و1691 في الريف والقنيطرة 1600 في الريف والمدينة وريف دمشق 1663 وفي مدينة دمشق 1701.

وكالات