التربية تعلن عن دورات مراجعة مجانية لطلاب الشهادات العامة

أعلنت وزارة التربية عن إطلاق دورات تقوية ومراجعة للطلاب النظاميين لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي لدورة 2020 في عدد من المحافظات، وذلك بدءاً من الـ 2 ولغاية الـ 17 من حزيران القادم.



وصرّح مدير التعليم الثانوي في الوزارة جعفر النصر بأن دورات “التقوية والمراجعة” هذه مجانية وغير إلزامية وتتوزع مراكزها في كل مناطق محافظات حلب والحسكة ودير الزور، إضافةً إلى وجودها في بعض المناطق بمحافظات ريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة، لافتاً إلى أن مديريات التربية ستبلغ الطلاب المشمولين بمراكز الدورات عبر صفحاتها على فيسبوك وعبر مدارسهم.



من جهته، بيّن مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية رامي الضللي أن هذه الدورات ستشمل المحافظات كافة، مشيراً إلى أن مديريات التربية ستعلن أسماء وعناوين المراكز التي ستقام بها الدورات عبر فيسبوك.



وأعلنت الوزارة الـ 21 من شهر حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة، محددةً موعد بدء توزيع بطاقات الاكتتاب للمتقدمين النظاميين والأحرار إلى الامتحانات العامة، سيكون من الـ 31 من أيار الجاري للطلاب النظاميين والـ 7 من حزيران القادم للأحرار.



وفي وقت سابق، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد الطلاب المسجلين في الشهادات كافة لدورة 2020م الأولى وصل في فترة استئناف التسجيل إلى /12936/طالباً وطالبة في المحافظات جميعها، بينهم /5197/ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي، و/6045/ طالباً للثانوية العامة، و/18/ طالباً للثانوية الشرعية، و/1676/ طالباً للشهادة الثانوية المهنية.