التربية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الفئة الأولى

أصدرت وزارة التربية أسماء الناجحين في مسابقة الفئة الأولى من حملة الإجازة الجامعية المعلن عنها بموجب القرار 749- 943 تاريخ 7-3-2017 في مديريات التربية كافة.

ودعت الوزارة في إعلانها الراغبين بالحصول على المزيد من التفاصيل مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.

وكان وزير التربية الدكتور هزوان الوز أوضح قبل ايام أن 19378 متقدما نجحوا في المسابقة الأخيرة وأن التعيين سيكون وفق حاجة مديريات التربية المعنية وتوافر الشاغر والاعتماد المالي.