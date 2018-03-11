التربية تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة تعيين عدد من حملة شهادة المعاهد

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء المقبولين من المتقدمين للاشتراك في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 29-11-2017 لتعيين عدد من المواطنين من حملة شهادة المعاهد بوظيفة معلم حرفة ومدرس مساعد وكاتب ومساعد مهندس ومساعد فني وعامل فني وذلك في الإدارة المركزية ومديريات التربية في المحافظات.

وحددت الوزارة في بيان لها موعد الامتحان التحريري المؤتمت للمقبولين الساعة الـ 11 من يوم السبت الواقع في الـ31 من آذار