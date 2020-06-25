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التربية تعدل تعليمات المركز الصحي لجرحى الجيش المتقدمين للامتحانات

أعلنت وزارة التربية اليوم عن تعديل تعليمات المراكز الصحية لمصلحة جرحى الجيش العربي السوري المتقدمين إلى الامتحانات العامة وتقديم التسهيلات لهم تكريما لما قدموه من تضحيات.

وأشارت الوزارة إلى أن التعديل تضمن تكليف مدرس مساعد اختصاص “رياضيات” في لجنة الاستكتاب للطلاب المحالين إلى المركز الصحي من جرحى الجيش المصابين بعجز كلي ولمادة الرياضيات فقط إضافة إلى وجود اختصاصيين في مادة اللغات الأجنبية ومدرس مساعد من غير المادة الاختصاصية في باقي المواد وفق تعليمات المركز الصحي.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي  أن الوزارة سبق أن عممت على مديرياتها في المحافظات تعليمات المركز الصحي لامتحانات الشهادات العامة وتتضمن أسس تشكيل اللجان الطبية للامتحانات العامة قبل بدء الامتحان وإحداث المركز الصحي وإجراءات الإحالة إلى المركز الصحي ولجان الاستكتاب.