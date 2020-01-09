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التربية تضيف مادة جديدة إلى المنهاج من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي

كشف معاون وزير التربية ومدير المناهج  السابق في الوزارة دارم طباع أن المديرية بصدد إضافة مادة جديدة لمناهج وزارة التربية، تحت مسمى”STEEM” بدءً من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي.

وصرّح طباع لموقع “صاحبة الجلالة” بأن المادة التي ستضاف تعنى بالفكر من خلال دمج المعارف والعلوم (الرياضيات والعلوم والهندسة والتصميم التكنولوجيا …) لتنتج أشياء أكبر في المستقبل كبقية دول العالم، وأنه تمت دراسة حاجة البلد من صف الأول ولغاية الصف السابع.

كما أكد طباع أن المديرية وضعت خطة لعام 2020 مكونة من 17 بنداً وذلك من خلال تقييم المناهج وتعديلها، مشيراً إلى أن المادة الجديدة تحتاج لتدريب الأساتذة وضم خدمات فلا يمكن أن يتمكن أستاذ الرياضيات والفيزياء فقط من أن يقوم بالتدريس بهذه الطريقة دون تدريب وصقل، وممكن أن يتم إدخال بعض المدارس في التجريب في العام المقبل.

وبيّن معاون الوزير أن تطبيق هذا النظام يحتاج 3 سنوات على الأقل، على أن يتم تقليل الاعتماد على حصص الرياضيات والعلوم والمعلوماتية والاستعاضة عنها بهذه المادة.


يشار إلى أن الـ “STEEM” هو برامج يتم من خلالها توفير الدعم لـلعلوم أو تعزيز العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات فهو نهج تعليم وتعلم يستند إلى تكامل حقول العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بحيث تُدرّس هذه الحقول في صورة وحدة متماسكة، ويتطلب تمكين المعلمين والمتعلمين من فهم الممارسات الهندسية والعلمية.

وفي نهاية العام الفائت، أعلنت نقابة محامي سورية أنها تعمل مع وزارة التربية لإرسال محامين متطوعين إلى المدارس باختلاف المراحل، بهدف نشر التوعية والثقافة القانونية بين تلاميذ وطلاب المدارس، باعتبار أن الوزارة وضعت برنامجاً لهذا الموضوع.