التربية تصدر نتائج المرحلة الثانية من اختبارات القبول بالمركز الوطني للمتميزين

أصدرت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع نتائج اختبار المرحلة الثانية للطلبة المتقدمين للقبول في المركز الوطني للمتميزين.

وحددت الوزارة والهيئة “موعد اختبارات المقابلات للمرحلة الثالثة في اللاذقية “جامعة تشرين” المركز الوطني للمتميزين”.



وتجري المقابلات لأبناء اللاذقية “في 9-9- 2018 وأبناء محافظات طرطوس وحلب وحماة في 10-9- 2018”.

أما أبناء “محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وإدلب ودير الزور والحسكة وحمص والقنيطرة وباقي الناجحين في المرحلة الثانية، يتم اجراء المقابلات لهم في 11-9-2018”.



وتقوم اختبارات المرحلة الثالثة على “المقابلة الشخصية” للناجحين في المراحل السابقة.



وتتضمن شروط التسجيل في المركز حصول الطالب على معدل لا يقل عن 80 بالمئة في شهادة التعليم الأساسي أي مجموع درجات لا يقل عن 2480 علامة.



كما يجب على الطالب ألا يقل معدل مجموع درجات مادتي الرياضيات والعلوم عن 85 بالمئة أي 850 علامة، وألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاما بتاريخ 1-1-2018.