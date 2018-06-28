التربية تصدر نتائج الشهادة الثانوية: نسبة النجاح في الفرع العلمي 58,73 % والأدبي 41,64 %

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها /التجارية والنسوية والصناعية/ والشرعية للدورة الأولى لعام 2018.

وبين الدكتور هزوان الوز وزير التربية خلال مؤءتمر صحفي عقد بالوزارة أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 73ر58 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين 111240 طالباً نجح منهم 65328 طالباً فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 64ر41 بالمئة وكان عدد المتقدمين 68928 طالبا نجح منهم 28702 طالب.

وأضاف وزير التربية.. إن نسبة النجاح في الثانوية الشرعية بلغت 53ر63 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين 1741 طالبا نجح منهم 1106 طلاب فيما وصلت نسبة النجاح في الثانوية المهنية النسوية إلى 58ر64 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين 2575 طالبا نجح منهم 1663 طالبا وفي الثانوية الصناعية بلغت نسبة النجاح 30ر58 بالمئة وعدد المتقدمين 13817 متقدما نجح منهم 8055 طالبا وفي الثانوية التجارية بلغت نسبة النجاح 73ر43 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين 8864 متقدما نجح منهم 3876 طالبا.

وجاء ترتيب الطلبة العشرة الأوائل في الفرع العلمي كما يلي محمد خالد الطيان من ريف دمشق مدرسة التألق الخاصة 2900 محمد عمار محمد زياد ملا من دمشق مدرسة السعادة الخاصة 2898 والطالبة نور أيسر عوني الماضي من دمشق مدرسة الباسل للمتفوقين 2897 والطالب محمد مالك بازيد من اللاذقية ثانوية الشهيد الكميت ابراهيم بليدي للمتفوقين 2897 والطالب يحيى لؤي منصور من دمشق من مدرسة الباسل للمتفوقين الأولى 2896 والطالبة ديمة عماد الحمصي من دمشق مدرسة التفوق الخاصة 2896 والطالب خلدون ثائر فرج من السويداء مدرسة باسل الأسد للمتفوقين الثانية 2896 والطالبة سارة حسين علي من طرطوس ثانوية الشهيد علي خضر للمتفوقين 2896 والطالبة راما بسام الجمعه من ريف دمشق مدرسة باسل الأسد في أشرفية صحنايا 2895 والطالبة خزامى بشار الصحناوي من السويداء مدرسة باسل الأسد للمتفوقين الثانية 2895.

أما الفرع الأدبي فكان ترتيب الطلاب الثلاثة الأوائل.. شروق عماد الدين البغا من دمشق مدرسة عمر بن الخطاب 2666 والطالبة مها يوسف يوسف من حماة ثانوية رشيد ديب 2651 والطالبة رغد محمد الحسن من ريف دمشق مدرسة أسامة محمد محمد 2646.

وكان أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.