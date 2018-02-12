التربية تصدر قرارات لـ 11329 مقبولاً للتعيين من الناجحين في مسابقتها لحملة الشهادة الجامعية

أصدرت وزارة التربية اليوم قرارات المقبولين للتعيين من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في آذار الماضي لحملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها أصدرت قرارين بأسماء المتقدمين المقبولين للتعيين من الناجحين ولكل محافظة على حدة حسب تسلسل النجاح الأول لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام والثاني لباقي المقبولين مبينة انه تم تعيين كل الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وعددهم 579 اضافة الى 10750 ناجحا من العاديين وبهذا يكون مجموع المعينين 11329.