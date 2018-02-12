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التربية تصدر قرارات لـ 11329 مقبولاً للتعيين من الناجحين في مسابقتها لحملة الشهادة الجامعية

 

أصدرت وزارة التربية اليوم قرارات المقبولين للتعيين من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في آذار الماضي لحملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها أصدرت قرارين بأسماء المتقدمين المقبولين للتعيين من الناجحين ولكل محافظة على حدة حسب تسلسل النجاح الأول لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام والثاني لباقي المقبولين مبينة انه تم تعيين كل الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وعددهم 579 اضافة الى 10750 ناجحا من العاديين وبهذا يكون مجموع المعينين 11329.

ودعت الوزارة المقبولين إلى استكمال الوثائق الثبوتية المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 و خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعيين في الوظيفة المعلن عنها.

ولفتت الوزارة الى انه يجوز في حال حصول شواغر لديها وتوافر الاعتمادات والحاجة الفعلية للتعيين وخلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة ملء الشواغر من الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات نجاحهم.

وكانت الوزارة اعلنت في المسابقة المعلن عنها بالقرار الوزاري رقم 749/943 تاريخ 7-3-2017 عن حاجتها إلى 8618 فرصة عمل لحملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات يتم توزيعها مناصفة 50 بالمئة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.

 

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