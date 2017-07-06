التربية تصدر شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2017-2018

أصدرت وزارة التربية شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2017-2018 والتي تشتمل على صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.



ووفق التعليمات الصادرة يقبل الطلبة الحاصلون على 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي والحاصلون على 3100 درجة في شهادة التعليم الشرعي في المواد الأساسية اللغة العربية- الرياضيات- الاجتماعيات-العلوم العامة-اللغة الانكليزية-اللغة الفرنسية، إضافة إلى العقيدة الإسلامية لأنها موازية لمادة التربية الدينية في التعليم الأساسي وإسقاط علامات باقي المواد الشرعية “التفسير والاستحفاظ والتلاوة” الحديث الشريف –الفقه-الخطابة- الراغبون بالتسجيل في مدارس المتفوقين دون خضوعهم لاختبار القبول.



وتنص التعليمات على قبول الطلاب في الصفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانويين الذين نجحوا إلى هذه الصفوف في مدارس المتفوقين بنتيجة العام الدراسي 2016-2017 وفق الشروط المعتمدة.



ويحدد لكل صف ثلاث شعب صفية وتفتتح شعب إضافية للصف الأول الثانوي والصف السابع من التعليم الأساسي في هذه المدارس عند توافر الإمكانات المادية والكادر التدريسي على أن يراعى قبول الطلاب وفق تسلسل درجاتهم النهائية في امتحان القبول وألا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة 30 طالباً.



ويشترط على الطالب المتقدم في الصف السابع أن يكون حاصلا على 180 درجة فما فوق في الصف السادس الأساسي وألا يكون راسباً في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي كما يجرى اختبار القبول المركزي للمتقدمين يوم الأحد الواقع في الـ27 من آب المقبل الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وتوضع للمتقدمين درجات لهذا الاختبار قدرها 100 درجة ويجب أن يحصل التلميذ على 60 درجة فما فوق من أصل 100 درجة في اختبار القبول المركزي الذي تجريه وزارة التربية ويقبل الطلاب حسب العدد المخصص وفقاً لتسلسل الدرجة النهائية التي حصلوا عليها ضمن المعايير المذكورة وجميع الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية نفسها عند اكتمال العدد المسموح به من الطلاب الناجحين في اختبار القبول.

المصدر: سانا